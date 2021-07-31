Полицейские разыскивают без вести пропавшего жителя Шостки

В настоящее время его местонахождение остается неизвестным. Полицейские принимают все меры по розыску 38-летнего мужчины и рассчитывают на помощь неравнодушных граждан.
На вид Сергею около 40 лет, рост 180-185 см, среднего телосложения. Имеет русые короткие волосы и светлые глаза.
Среди особых примет – татуировка на шее в виде символа.
На розыск без вести пропавшего мужчину ориентирован личный состав полиции Шостки. Подходящая ориентировка с описанием внешности и фотографией шесткинца разослана во все отделы и отделения полиции.
Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой не быть безразличными. Если кому-то известна любая информация, которая поможет в розыске Сергея Великоконя, просьба сообщить в Шосткинское районное управление полиции: г. Шостка, ул. Свободы, 67 или позвонить по номерам 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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