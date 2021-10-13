В Сумах пьяный водитель устроил ДТП На проспекте Курском 31-летний водитель, управляя автомобилем Renault Logan, двигаясь задним ходом, не убедился, что это будет безопасно для других участников дорожного движения, после чего допустил наезд на припаркованный автомобиль «Богдан».

В результате автопроисшествия транспортные средства получили механические повреждения. Проверяя документы, полицейские установили, что водитель автомобиля Renault Logan имеет признаки алкогольного опьянения. Гражданин прошел осмотр состояния опьянения на месте остановки. Результат 0,73 промилле алкоголя. На водителя патрульные составили протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. От управления его отстранили.