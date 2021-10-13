В Сумах пьяный водитель устроил ДТП

В результате автопроисшествия транспортные средства получили механические повреждения.
Проверяя документы, полицейские установили, что водитель автомобиля Renault Logan имеет признаки алкогольного опьянения. Гражданин прошел осмотр состояния опьянения на месте остановки. Результат 0,73 промилле алкоголя.
На водителя патрульные составили протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. От управления его отстранили.
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