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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:17637

На Сумщине пьяные малолетки избили и утопили мужчину

Событие произошло в поселке Эсмань на Глуховщине. Компания мужчин, среди которых несовершеннолетние и малолетние, сильно избили своего знакомого во время совместного употребления спиртных напитков. Чтобы скрыть это преступление, едва живого мужчину отвезли к озеру и сбросили в воду.

На днях в полицию Глухова за помощью обратилась 23-летняя жительница поселка Эсмань Шосткинского района. Девушка рассказала, что она не может найти своего отца, проживавшего в доме. Кроме того, ей показалось подозрительным, что входная дверь в жилище родственника была открыта, в комнате работал телевизор, а его вещи, в которых он выходил на улицу, были на месте.

Полицейские сразу начали поиски без вести пропавшего 44-летнего мужчину, привлекая к его розыскам кинолога со служебной собакой.

«Была проделана тщательная и кропотливая работа, во время которой наши сотрудники опросили почти всех жителей этого населенного пункта. Именно местные рассказали, что у дома без вести пропавшего мужчины они вечером видели легковой автомобиль марки ВАЗ. Водителя и пассажиров этого транспортного средства быстро установили сотрудники уголовного розыска», - рассказывает Алексей Кравченко, временно исполняющий обязанности начальника отдела полиции №1 (г. Глухов) Шосткинского районного управления полиции.

Выяснилось – четверо жителей села Уланово, среди которых 17-ти и 13-ти летние ребята, приехали в гости к хозяину. Вместе употребляли спиртные напитки. Именно во время застолья и разгорелся конфликт между гостями и владельцем дома, переросшим в избиение хозяина. В дальнейшем едва живого мужчину приезжие положили в багажник автомобиля и отвезли к местному озеру. Там последнего сбросили в воду.

Правоохранители обнаружили тело мужчины в озере и направили на экспертное исследование для установления причины смерти.

В настоящее время двум злоумышленникам, среди которых 36-летний мужчина и его 17-летний сообщник, в ближайшее время изберут меры пресечения. Еще одного фигуранта, 33-летнего мужчину, сейчас разыскивают полицейские.

В полиции по данному факту возбуждены уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 115 «Умышленное убийство» и ч. 3 ст. 146 «Незаконное лишение свободы или похищение человека». Санкции статей предусматривают лишение свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Убийство
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