Под Сумами пропал 17-летний парень 26 октября около 15:30 несовершеннолетний Баранец Юрий, 17 лет, ушел из дома в с. Битица Сумской ОТГ и до настоящего времени не вернулся.

Парень имеет рост 178 см, среднего телосложения, карие глаза, короткие темные волосы, прямой нос, был одет в темно-синюю куртку с капюшоном с подкладкой красного цвета, спортивные штаны цвета "хаки", темно-синюю шапку с надписью "Adidas", черные кроссовки. Всех, кто может сообщить любую информацию о возможном местонахождении парня, просим позвонить по телефону 050-726-55-68 или 102.