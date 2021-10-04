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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:08537

Под Сумами пропал 17-летний парень

26 октября около 15:30 несовершеннолетний Баранец Юрий, 17 лет, ушел из дома в с. Битица Сумской ОТГ и до настоящего времени не вернулся.

Парень имеет рост 178 см, среднего телосложения, карие глаза, короткие темные волосы, прямой нос, был одет в темно-синюю куртку с капюшоном с подкладкой красного цвета, спортивные штаны цвета "хаки", темно-синюю шапку с надписью "Adidas", черные кроссовки.

Всех, кто может сообщить любую информацию о возможном местонахождении парня, просим позвонить по телефону 050-726-55-68 или 102.

Право Пропал без вести
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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