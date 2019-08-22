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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:32899

В Сумах полиция провела обыски у врача, пойманного на подделке ковид-сертификата

Правоохранители разоблачили сумского врача на подделке сертификата о вакцинации.

26 октября в Сумской больнице Святого Пантелеймона проводились обыски в рамках расследования факта вероятного подлога сертификата о вакцинации семейным врачом, пишет  Sumy.Today со ссылкой на собственные источники.

Следователи пытались изъять мобильные телефоны и у адвоката врача, ссылаясь на то, что они могут содержать доказательства по делу. Но адвокат заявила о неправомерности действий следователя, которая хотела ее обыскать. Произошел конфликт.

Представитель Сумского областного прокурора Наталья Науменко комментировать это отказалась.

Право Ковид-сертификаты Подделка документов
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