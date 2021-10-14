Сегодня в Сумах пройдет матч Кубка Украины со зрителями Но при предъявлении ими ковид-сертификата или отрицательного теста на коронавирус.

В рамках 1/8 финала Кубка Украины липоводолинский «Альянс» снова будет принимать команду УПЛ, а именно ПФК «Львов». Матч состоится 28 октября в 14.00 на стадионе «Юбилейный». Трансляция матча – на телеканале Футбол 1.

Игра пройдет при присутствии болельщиков (стоимость билета – 50 гривен), однако, в связи с пребыванием Сумской области в "красной" зоне карантина вход будет разрешен при наличии одного из документов (не распространяется на лиц до 18 лет), а именно:

– документа о получении отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест),

– экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 72 часа до осуществления мероприятия,

– документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала Дія.

Болельщикам, не имеющим соответствующих документов, будет отказано в проходе на стадион.