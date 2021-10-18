На Сумщине запретят вылов рыбы на зимовальных ямах (список) С 1 ноября запрещен лов рыбы и на зимовальных ямах.

Приказом Управления Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства в Сумской области от 20 октября 2021 г. № 135 «Об установлении запрета отлова водных биоресурсов на зимовальных ямах в водоемах Сумской области в период зимовки 2021 – 2022 годов» утвержден перечень зимовальных ям на период 2021 -2022 годов, на которых запрещен отлов водных биоресурсов и установлен запрет на промышленный и любительский и спортивный отлов водных биоресурсов на зимовальных ямах в рыбохозяйственных водных объектах Сумской области с 01 ноября 2021 года до окончания зимнего периода 2022 года.