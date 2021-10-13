Як удома отримати міжнародний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19? На тлі пікових навантажень на лікарів (у зв'язку зі значним поширенням COVID-19, грипу та інших ГРВІ) додається величезна кількість пацієнтів, які «тут і зараз потребують сертифікат про вакцинацію».

Усе це створює величезні черги. Але сертифікат про вакцинацію можна отримати вдома. Звісно, якщо ви вже отримали дві дози вакцини. Щоб отримати сертифікат про вакцинацію, необхідно: - авторизуватися на порталі Дія: https://id.diia.gov.ua/; - обрати послугу «Згенерувати COVID-сертифікат»; - підписати кваліфікованим електронним підписом заяву на отримання сертифіката, якою ви дозволяєте електронній системі охорони здоров’я передати Дії медичні дані для COVID-сертифіката; - для підпису на порталі можна скористатися як Дія.Підписом, який ви згенерували в застосунку Дія (тобто у мобільному додатку), так і будь-яким іншим електронним підписом (як його отримати, можна дізнатися за посиланням: cutt.ly/1Ecl4b2).