Як удома отримати міжнародний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19?

Усе це створює величезні черги. Але сертифікат про вакцинацію можна отримати вдома. Звісно, якщо ви вже отримали дві дози вакцини.
Щоб отримати сертифікат про вакцинацію, необхідно:
- авторизуватися на порталі Дія: https://id.diia.gov.ua/;
- обрати послугу «Згенерувати COVID-сертифікат»;
- підписати кваліфікованим електронним підписом заяву на отримання сертифіката, якою ви дозволяєте електронній системі охорони здоров’я передати Дії медичні дані для COVID-сертифіката;
- для підпису на порталі можна скористатися як Дія.Підписом, який ви згенерували в застосунку Дія (тобто у мобільному додатку), так і будь-яким іншим електронним підписом (як його отримати, можна дізнатися за посиланням: cutt.ly/1Ecl4b2).
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