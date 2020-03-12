Стали известны даты пробного ВНО в следующем году Чтобы снизить уровень тревожности по поводу прохождения участниками процедуры внешнего независимого оценивания, стоит пройти пробное ВНО.

Такой опыт поможет ознакомиться с организационными условиями проведения тестирования (с порядком доступа к пункту тестирования и рабочего места, особенностями работы с бланками ответов и т.п.), структурой и содержанием тестовых тетрадей, а также выяснить уровень своих достижений и, как следствие, – избежать лишнего волнения, сосредоточиться во время основной сессии именно на выполнении тестовых заданий.

Регистрация для участия в пробном ЗНО-2022 продлится с 5 по 22 января 2022 года на сайте Харьковского регионального центра оценивания качества образования (https://zno-kharkiv.org.ua/).

Пробное тестирование по украинскому языку, украинскому языку и литературе состоится 19 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, а также иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) – 26 марта. В день проведения пробного ВНО каждый зарегистрированный участник может сдать тест по одному учебному предмету.

Результаты пробного ВНО-2022 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе, будут обнародованы на их информационных страницах – 25 марта по украинскому языку, украинскому языку и литературе, 1 апреля – по другим учебным предметам.

Пробная внешняя независимая оценка является платной услугой и проводится за средства физических и юридических лиц. Стоимость тестирования будет установлена Харьковским региональным центром оценки качества образования до 20 декабря 2021 года.