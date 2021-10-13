Беспорядок и грязь: на Сумщине полицейские привлекли к ответственности мать за невыполнение родительских обязанностей Правоохранители и представители социальных служб провели обследование жилых условий находящейся на учете семьи, оказавшейся в сложных жизненных обстоятельствах.

Сегодня в одном из сел Роменского района инспекторы ювенальной превенции Роменского районного отдела полиции, совместно с представителями службы по делам детей Роменской районной государственной администрации и Роменского городского центра социальной службы, проверили условия проживания семьи, которая уже длительное время состоит на учете, как семья, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах. В данной семье воспитывается двое детей в возрасте 10 и 7 лет. На момент проверки 34-летняя женщина находилась дома сама. Муж был на работе, а дети в школе.

Так, во время визита правоохранители и социальные работники обнаружили в доме полный беспорядок и грязь, которые были повсюду. Это разбросанные и грязные вещи, в том числе и детские; не стиранное постельное белье, а на некоторых кроватях оно вообще отсутствовало; загрязненная посуда и отсутствие продуктов питания.

В результате проверки в отношении жительницы района инспекторы по ювенальной превенции Роменского РИН составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также, правоохранители предупредили женщину, что если сегодняшняя ситуация не изменится, то к ней за необеспечение надлежащих условий проживания и воспитания несовершеннолетних детей будут применены более строгие меры воздействия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.