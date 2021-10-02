Полиция разыскивает без вести пропавшего кролевчанина

Место его пребывания до сих пор не известно. Приметы Александра Меншуна: среднего телосложения, рост 175 см, волосы черные, короткие, с проседью. На время исчезновения Александр Меншун был одет в баллонную куртку голубого цвета и синие джинсы. Если кто-то владеет информацией о его местонахождении, просим сообщить в отдел полиции города Кролевец, пишет Сайт Кролевца.
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