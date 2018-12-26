Сумские студенты выиграли студенческие игры по флорболу На выходных в Киеве прошли Всеукраинские студенческие игры по флорболу.

В столице Украины состоялись 5-е Всеукраинские студенческие игры. Соревнования проводились Спортивным комитетом Украины – организацией, объединяющей и развивающей неолимпийские виды спорта. Команды из 15 университетов страны соревновались за звание лучших в 5 видах спорта: брейкинг, спортивные бальные танцы, чирлидинг, флорбол и спортивная аэробика. Команда СумГУ сразу двумя составами был представлен в соревнованиях по флорболу. 1/2 финала: СумГУ-2 – ЛГУФК (Львов) – 4:1 СумГУ – НУФВСУ (Киев) – 3:0 Финал: СумГУ – СумГУ-2 – 3:0.