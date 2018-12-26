Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:5334

Сумские студенты выиграли студенческие игры по флорболу

На выходных в Киеве прошли Всеукраинские студенческие игры по флорболу.

В столице Украины состоялись 5-е Всеукраинские студенческие игры. Соревнования проводились Спортивным комитетом Украины – организацией, объединяющей и развивающей неолимпийские виды спорта.

Команды из 15 университетов страны соревновались за звание лучших в 5 видах спорта: брейкинг, спортивные бальные танцы, чирлидинг, флорбол и спортивная аэробика.

Команда СумГУ сразу двумя составами был представлен в соревнованиях по флорболу.

1/2 финала:

СумГУ-2 – ЛГУФК (Львов) – 4:1

СумГУ – НУФВСУ (Киев) – 3:0

Финал:

СумГУ – СумГУ-2 – 3:0.

Спорт Флорбол
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские «Вороны» стартовали в чемпионате Украины по флорболу
19.10.2020 15:32

Сумские «Вороны» стартовали в чемпионате Украины по флорболу

17-18 октября в Южном прошел первый тур чемпионат Украины по флорболу в первой лиге в конференции «Левый берег»....

Сумские флорболисты с медалями чемпионата Украины
09.04.2019 15:18

Сумские флорболисты с медалями чемпионата Украины

6-7 апреля в Борисполе прошли игры плей-офф чемпионата Украины по флорболу....

Сумские «Вороны» вышли в плей-офф
18.03.2019 11:20

Сумские «Вороны» вышли в плей-офф

На выходных в Борисполе прошел третий тур регулярного чемпионата Украины по флорболу....

Сумские флорболисты вышли в финал четырех
07.02.2019 13:00

Сумские флорболисты вышли в финал четырех

На выходных в Борисполе проходили игры 3-го тура Всеукраинской флорбольной лиги среди юношей....

Сумские флорболисты проиграли в Борисполе
26.12.2018 08:35

Сумские флорболисты проиграли в Борисполе

22-23 декабря в Борисполе провели второй тур чемпионата Украины по флорболу....

Новости

На Сумщине обновился рекорд по ковидным смертям
Сегодня 09:03
Сумские студенты выиграли студенческие игры по флорболу
Сегодня 16:53
На Сумщине убили человека и сбросили тело в реку
Сегодня 16:33
В Сумах целый микрорайон остался без воды
Сегодня 16:24
Сумчанам ответят на актуальные вопросы социальной защиты
Сегодня 15:58
В Сумах оштрафовали перевозчика мусора на 34 тыс. грн
Сегодня 15:52
Як удома отримати міжнародний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19?
Сегодня 15:22
Завтра сумские депутаты соберутся на сессию
Сегодня 15:20
Беспорядок и грязь: на Сумщине полицейские привлекли к ответственности мать за невыполнение родительских обязанностей
Сегодня 14:31
Сумчанка выиграла «бронзу» на открытом чемпионате Полтавщины по бодибилдингу
Сегодня 13:54
Сумчанин снова стал «железным человеком»
Сегодня 13:13
Глуховчанин стал вторым на чемпионате мира
Сегодня 12:34
view counter
view counter

Статьи

Холодно в оселі? Зігріваємося ковдрою з вовни
Вчера 16:50
Доставка пиццы в Одессе - выгода и советы
22.10.2021 16:47
Від меморандуму тепло не з’явиться: уряд має виконати обіцянку та повернути борги місцевим бюджетам, – «УДАР Віталія Кличка»®
22.10.2021 16:20
«НАШ КРАЙ»: Комунальні ліси «Облагролісгоспу» мають належати громадам
20.10.2021 12:28
“Бумбокс” собрал своих фанатов в Сумах
20.10.2021 11:34
Спатифиллумы от Украфлора в интерьере
19.10.2021 19:18
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: права та обов’язки зареєстрованих безробітних
19.10.2021 14:19
Как выбрать хороший ликер
19.10.2021 13:23
20 жовтня 2021 року – Всесвітній день боротьби з раком молочної залози
19.10.2021 12:57
Сам коваль свого щастя віднині. Чоловік із Сум виграв 500 000 від Епіцентру на власну справу
18.10.2021 13:38
Анна Кривонос: «Хочется навязать достойную борьбу за путевку на Олимпиаду»
14.10.2021 11:48
На Сумщині збільшилася такса за за незаконний вилов риби
13.10.2021 11:18
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.