Сумские студенты выиграли студенческие игры по флорболу

В столице Украины состоялись 5-е Всеукраинские студенческие игры. Соревнования проводились Спортивным комитетом Украины – организацией, объединяющей и развивающей неолимпийские виды спорта.
Команды из 15 университетов страны соревновались за звание лучших в 5 видах спорта: брейкинг, спортивные бальные танцы, чирлидинг, флорбол и спортивная аэробика.
Команда СумГУ сразу двумя составами был представлен в соревнованиях по флорболу.
1/2 финала:
СумГУ-2 – ЛГУФК (Львов) – 4:1
СумГУ – НУФВСУ (Киев) – 3:0
Финал:
СумГУ – СумГУ-2 – 3:0.
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