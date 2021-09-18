Сумчанка выиграла «бронзу» на открытом чемпионате Полтавщины по бодибилдингу 23 октября в Кременчуге прошел Открытый чемпионат Полтавской области по бодибилдингу.

Среди участников были сумчанки. «Бронзу» в категории «бикини юниоры» взяла Эвелина Гончарова. Она же в категории «бикини до 160 см» была шестой. Еще одна наша красавица Евгения Мандрыка в категории «бикини мастера» стала четвертой, в «бикини до 164 см» - пятой.