В воскресенье в Сумах пройдет забег в аэропорту

Race Project приглашает сумчан и не только пробежаться в аэропорту. Предлагаются дистанции на выбор: 5 км с 12 лет, 10 км с 16 лет и 21 км – с 18 лет. Начало в 12.00
Регистрация и подробности здесь.
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