В Ромнах пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности 25 октября в 13:37 на линию экстренного вызова "101" поступило сообщение о пожаре на открытой территории вблизи ул. Рымаренко в г. Ромны.

К ликвидации привлекалось отделение очередной караула 19-й государственной пожарно-спасательной части. К моменту прибытия пожарных пламя успело охватить сухую растительность на площади до 1 га. Из-за порывов ветра возникла угроза стремительного распространения огня и увеличения масштабов пожара.

Использовав около 4 т воды, в 14.07 пожар локализовали, в 16.44 ликвидировали и не допустили распространение пламени на значительную площадь.

Всего на месте происшествия работали 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.