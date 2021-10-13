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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:09116

В Ромнах пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности

25 октября в 13:37 на линию экстренного вызова "101" поступило сообщение о пожаре на открытой территории вблизи ул. Рымаренко в г. Ромны.

К ликвидации привлекалось отделение очередной караула 19-й государственной пожарно-спасательной части. К моменту прибытия пожарных пламя успело охватить сухую растительность на площади до 1 га. Из-за порывов ветра возникла угроза стремительного распространения огня и увеличения масштабов пожара.

Использовав около 4 т воды, в 14.07 пожар локализовали, в 16.44 ликвидировали и не допустили распространение пламени на значительную площадь.

Всего на месте происшествия работали 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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