Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего Андрея Самбура Сумским районным управлением полиции устанавливается местонахождение 41-летнего жителя Сум, который 29 сентября, около 5 часов утра, ушел из дома по улице Садовой и до сих пор не вернулся.

На вид разыскиваемому 40-45 лет, рост около 180-185 см, среднего телосложения, волосы русые, лицо круглое. Был одет в темно-серую куртку, зеленую кофту и темные брюки. Обувь в темно-синие кроссовки. Полиция обращается к гражданам с просьбой сообщить любую информацию, которая поможет установить местонахождение Самбура Андрея Леонидовича. Контракты связи: Сумское районное управление полиции, г. Сумы, ул. Первомайская, 21. Телефоны: (0542)-66-72-04, 050-307-20-05, 050-407-31-02, или 102. Будем благодарны за помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.