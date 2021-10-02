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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:15786

Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего Андрея Самбура

Сумским районным управлением полиции устанавливается местонахождение 41-летнего жителя Сум, который 29 сентября, около 5 часов утра, ушел из дома по улице Садовой и до сих пор не вернулся.

На вид разыскиваемому 40-45 лет, рост около 180-185 см, среднего телосложения, волосы русые, лицо круглое.

Был одет в темно-серую куртку, зеленую кофту и темные брюки. Обувь в темно-синие кроссовки.

Полиция обращается к гражданам с просьбой сообщить любую информацию, которая поможет установить местонахождение Самбура Андрея Леонидовича.

Контракты связи: Сумское районное управление полиции, г. Сумы, ул. Первомайская, 21.

Телефоны: (0542)-66-72-04, 050-307-20-05, 050-407-31-02, или 102. Будем благодарны за помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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