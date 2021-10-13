На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 25 октября в 12:12, на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Грязнянская в с. Чернеччина на Краснопольщине.

О пожаре сообщил случайный прохожий, увидевший дым из-под кровли. На место происшествия было направлено отделение очередного караула 4-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Чернеччина.

Прибывшие на место пожарные установили, что огнем охвачена кровля на площади до 40 кв. м, дымоход и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное здание и 2 сарая и дровник, расположенные в 1 м от очага горения.

В 12:57 возгорание локализовали, а в 13:05 – израсходовав на тушение почти 5 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 2 работника местной пожарной команды с. Чернеччина.