Глуховчанин стал вторым на чемпионате мира 24 октября в Вильнюсе (Литва) завершился чемпионат мира по жиму лежа.

Сборная Украины традиционно отличилась высокими результатами. В командном зачете мужская сборная заняла второе место, а женская – третье. Также третье место заняли наши сборные среди юношей, юниоров и юниорок. Воспитанник глуховского клуба «Гармония» Крымов Андрей завоевал серебряную награду. В весовой категории до 93 кг он покорил штангу весом 310 кг. Тренеры: Ф.В. Колтаков, В.С. Налейкин.