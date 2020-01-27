Глуховчанин стал вторым на чемпионате мира

Сборная Украины традиционно отличилась высокими результатами. В командном зачете мужская сборная заняла второе место, а женская – третье. Также третье место заняли наши сборные среди юношей, юниоров и юниорок.
Воспитанник глуховского клуба «Гармония» Крымов Андрей завоевал серебряную награду. В весовой категории до 93 кг он покорил штангу весом 310 кг. Тренеры: Ф.В. Колтаков, В.С. Налейкин.
Открытый чемпионат города по многоповторному жиму штанги лежа пройдет в воскресенье, 27 июня....
Федерация пауэрлифтинга Сумы приглашает всех желающих принять участие в чемпионате города по многоповторному жиму штанги лежа, который пройдет 17 октября....
28 июля в городе Мангуш (Донецкая область) начался чемпионат Украины по жиму лежа, в котором приняли участие спортсменки из Сум....
26 июня состоялся открытый чемпионат Сум по многоповторному жиму штанги лёжа....
Чемпионат Сум по жиму лежа и классическому жиму лежа среди всех возрастных групп, посвященный памяти почетного гражданина города Сумы, майора...