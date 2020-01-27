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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:34149

Глуховчанин стал вторым на чемпионате мира

24 октября в Вильнюсе (Литва) завершился чемпионат мира по жиму лежа.

Сборная Украины традиционно отличилась высокими результатами. В командном зачете мужская сборная заняла второе место, а женская – третье. Также третье место заняли наши сборные среди юношей, юниоров и юниорок.

Воспитанник глуховского клуба «Гармония» Крымов Андрей завоевал серебряную награду. В весовой категории до 93 кг он покорил штангу весом 310 кг. Тренеры: Ф.В. Колтаков, В.С. Налейкин.

Спорт Андрей Крымов Жим лежа
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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