Сумчанин снова стал «железным человеком» Сумчанин Владислав Ворона проплыл, проехал и пробежал триатлонную дистанцию IRONMAN.

24 октября в Португалии прошел турнир по триатлону из серии IRONMAN. Участники плыли в открытой воде 3,8 км, ехали на велосипеде 180 км и бежали марафон 42195 м.

В соревнованиях принял участие сумчанин Владислав Ворона, который справился за 10 часов 58 минут – это 328-е место из более чем 1200 стартовавших.

«Мечты - это то, что руководит нами всю сознательную жизнь, не дают нам спокойно сидеть, лежать, бездельничать на диване... Моя спортивная мечта как любителя триатлона еще не состоялась. Время: плавание 3,8 км за 1 час 10 минут, велосипед 180 км за 5 часов 52 минуты и бег 42,2 км за 3 часа 41 минуту + длинные транзиточки... Общак 10 час. 58 мин. Поэтому я еще живу... с мечтой», - написал он в Фейсбуке.

Напомним: это уже не первое его выступление на такой дистанции. Два года назад в Барселоне его результат был 10 часов 8 минут.