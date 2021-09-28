Сумчанин выиграл киевский марафон

В главном старте на 42,195 км приняло участие более 1200 спортсменов. Сумчанин Сергей Панченко со временем 3:29:37 стал лучшим в возрастной категории 60-69 лет.
Лучшим среди наших был Виталий Хоменко – 2:53:53 – это 24-е время среди всех. У победителя – Артема Пиддубного из Донбасса – 2:30:43.
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