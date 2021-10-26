На Сумщине обновился рекорд по ковидным смертям В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 669 человек, умерли 34 человека.

COVID-19 подтвердили у 669 человек (Конотопский р-н – 134, Ахтырский р-н – 97, Роменский р-н – 110, Сумский р-н – 168, Шосткинский р-н – 160).

По состоянию на 26 октября за все время пандемии Сумской области было зафиксировано 100 808 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1759 летальных исходов, за прошедшие сутки – 34 (Конотопский р-н – 3, Роменский р-н – 8, Сумский р-н – 15, Шосткинский р-н – 8 ).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 85 278 человек, из них за прошедшие сутки – 467 (Ахтырский р-н – 185, Роменский р-н – 57, Сумский р-н – 166, Шосткинский р-н – 59).