Сумчанка выиграла бронзу на чемпионате по тяжелой атлетике В выходные в Поляне (Закарпатская область) завершился чемпионат Украины среди спортсменов ДЮСШ, СДЮШОР, заведений специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения и Всеукраинский открытый турнир памяти И.Кротона-Фирцака по тяжелой атлетике.

Сумчанка Оксана Поладич в весовой категории до 64 кг выиграла «бронзу» в двоеборье (139 кг) и толчке (толчок – 79 кг), показав результат кандидата в мастера спорта. Подготовил спортсменку тренер КДЮСШ «Украина» Вадим Васильченко.