Сумчанка выиграла бронзу на чемпионате по тяжелой атлетике

Сумчанка Оксана Поладич в весовой категории до 64 кг выиграла «бронзу» в двоеборье (139 кг) и толчке (толчок – 79 кг), показав результат кандидата в мастера спорта.
Подготовил спортсменку тренер КДЮСШ «Украина» Вадим Васильченко.
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