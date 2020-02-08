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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:53121

Сумчанка выиграла бронзу на чемпионате по тяжелой атлетике

В выходные в Поляне (Закарпатская область) завершился чемпионат Украины среди спортсменов ДЮСШ, СДЮШОР, заведений специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения и Всеукраинский открытый турнир памяти И.Кротона-Фирцака по тяжелой атлетике.

Сумчанка Оксана Поладич в весовой категории до 64 кг выиграла «бронзу» в двоеборье (139 кг) и толчке (толчок – 79 кг), показав результат кандидата в мастера спорта.

Подготовил спортсменку тренер КДЮСШ «Украина» Вадим Васильченко.

Спорт Тяжелая атлетика
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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