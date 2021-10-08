В Сумах копы остановили пьяного иностранца за рулем

За рулем инспекторы обнаружили 21-летнего иностранца с признаками алкогольного опьянения. Мужчина убеждал, что трезв. Хотя факта употребления алкогольных напитков не отрицал.
Водитель прошел освидетельствование на состояние опьянения на месте остановки. Прибор зафиксировал результат 0,89 промилле алкоголя (более, чем в 4 раза выше нормы).
На иностранца патрульные составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП и отстранили его от управления транспортным средством.
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