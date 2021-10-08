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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:59165

В Сумах копы остановили пьяного иностранца за рулем

На улице Прокофьева экипаж патрульных остановил транспортное средство Peugeot, водитель которого нарушил ПДД.

За рулем инспекторы обнаружили 21-летнего иностранца с признаками алкогольного опьянения. Мужчина убеждал, что трезв. Хотя факта употребления алкогольных напитков не отрицал.

Водитель прошел освидетельствование на состояние опьянения на месте остановки. Прибор зафиксировал результат 0,89 промилле алкоголя (более, чем в 4 раза выше нормы).

На иностранца патрульные составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП и отстранили его от управления транспортным средством.

Право Пьяный за рулем
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