В Сумах КП «Дорремстрой» возобновляет дорожное покрытие после ремонта тепловых сетей Работы проводятся по заказу ООО «Сумытеплоэнерго».

Сейчас КП «Дорремстрой» уже выполнило асфальтирование после ремонта сетей на ул. Привокзальной, ул. Ярослава Мудрого, ул. Первомайской. Далее планируется ликвидация разрытия по ул. Тополянская и на нескольких других участках, пишет сайт предприятия.

Кроме того, продолжаются работы по капитальному ремонту дороги по ул. 20 лет Победы с расширением проезжей части. В случае надлежащего финансирования из бюджета, в текущем году, кроме устройства дополнительной полосы движения на указанном участке будет также положен нижний (выравнивающий) слой асфальтового покрытия на всю ширину проезжей части. Поэтому в следующем году останется только положить верхний слой.

Что касается других работ, то КП «Дорремстрой» завершило первый этап капитального ремонта дороги по ул. Промышленная в пгт Степановка по заказу Степановский поселкового совета Сумского района. Второй этап запланирован на следующий год, в соответствии с графиком финансирования из поселкового и государственного бюджетов.