Художній колектив із Сум отримав Гран-прі у Міжнародному фестивалі-конкурсі Народний художній колектив України театр юних «Шпаківня» отримав Гран-прі Міжнародного фестивалю-конкурсу «Талановиті Діти України».

Міжнародний фестиваль-конкурс «Талановиті Діти України» відбувся у Мистецько-концертному центрі імені Івана Козловського, що на Хрещатику. Захід відбувався під патронатом Міністерства культури України та був підтриманий «Асоціацією діячів естрадного мистецтва України». Цьогоріч 30 творчих колективів презентували свою майстерність на сцені центру.

Вихованці Сумського палацу дітей та юнацтва представили на конкурсі уривок з вистави за мотивами твору Олександра Гріна «Червоні вітрила» (режисер-постановник – Відмінник освіти України Світлана ЗАГОНЯЙКО). Актори театру юних «Шпаківня» «проживали» свої ролі на сцені з теплотою й піднесенням, чим зуміли завоювати прихильність журі.

За словами голови журі конкурсу, народної артистки України Світлани ДОБРОНРАВОВОЇ, виступ «Шпаківні» за рівнем виконавської майстерності, режисерської трактовки, пластичного й сценографічного рішення був дуже високим, майже на рівні професійного театру. Саме тому без особливих вагань було прийнято рішення – і вихованці Сумського палацу дітей та юнацтва отримали Гран-прі конкурсу.