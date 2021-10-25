В Сумах помолодели стационарные больные коронавирусом Заполненная реанимация, тяжело больные, истощенный персонал - это сегодня реалии работы «ковидных больниц».

Как сообщила заведующая отделением реанимации Сумского областного клинического госпиталя ветеранов войны Светлана Корольчук, сегодня исполнился год с тех пор, как их заведение стало инфекционной больницей и начало оказывать помощь больным коронавирусной инфекцией. Сейчас, по сравнению с прошлым годом, больных значительно больше, 85-90% пациентов нуждается в кислородной поддержке.

«На сегодняшний день в учреждении находится 170 ковидных коек, на лечении находится 118 пациентов. К ИВЛ подключено 7 коек, которые на 100% заполнены больными. В кислородной поддержке нуждается примерно 85-90% больных, - отметила Светлана Корольчук. - Среди больных есть 4 вакцинированных, но они переносят болезнь в легкой форме. Все больные нашего заведения, которые нуждались в ИВЛ, были невакцинированы».

Также заведующая отделением реанимации областного клинического госпиталя ветеранов войны отметила, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросло количество инфицированных и сложность течения болезни. В аналогичный период прошлого года в заведении находилось примерно 50-52 больных, из них 5 больных находилось в отделении реанимации.

«Раньше болели в основном люди старше 60 лет с сопутствующими патологиями, избыточным весом, сахарным диабетом, болезнями сердца. Сейчас изменился возрастной состав больных. Это люди от 50 до 60 лет. В последнее время госпитализируем все больше людей молодого возраста без сопутствующих заболеваний, спортивного телосложения, - отметила Светлана Корольчук. - Самому молодому пациенту в нашем заведении 38 лет, а самому старшему - 81. Однако большинство пациентов составляют люди 55-62 лет».

Врач также рассказала, что сегодня, как никогда, большая нагрузка на медицинский персонал. Люди работают на пределе собственных возможностей. Поэтому Светлана Корольчук призвала всех, независимо от возраста и пола, прививаться и соблюдать противоэпидемические меры: особенно в местах массового скопления людей, транспорте.

«Берегите свое здоровье и жизнь своих родных», - отметила врач в завершение брифинга.