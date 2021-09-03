Кому в Сумах отключат свет в среду? Филиал «Сумской городской район электрических сетей» АО «Сумыоблэнерго» сообщает о плановых отключениях электроэнергии 27 октября.

Отключения связаны с ремонтными работами на воздушной линии электропередач и оборудовании подстанции. Во всех случаях после завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Тел. для справок: 65-96-59, 0-800-300-247. График отключения тут.