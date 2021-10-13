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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах пройде виставка-перформанс «3D:Малевич. Хвилина наодинці зі Святими»

Галерея «Наша на Псільській» та ГО «БюроАрт» до Свята Всіх Святих проводить виставку-перформанс.

Сучасний світ має багато інструментів, щоб зробити наше життя комфортним: мобільні засоби комунікації та соціальні мережі, зайнятість он-лайн та вільний графік праці, індивідуалізм у споживанні та місці перебування, безмежна можливість вибору інформаційних та навчальних каналів - на перший погляд, все це залишає людину на самоті, ізолює від впливу суспільства. Але насправді, досягнення цивілізації зробили особистість залежною від цього світу, поглинають більшість його часу, не залишають усамітнення.

Завдяки 3D-репродукції найвідомішої картини українського художника Каземира Мелевича «Чорний квадрат на білому тлі» ми спробуємо надати вам хвилину справжньої самотності.

Вплив мистецтва великого майстра залишить вас наодинці з вашими рідними, близькими, коханими та друзями, що далеко.

Наодинці з тими, що пішли з цього світу. Наодинці зі Святими.

Наодинці з самим собою.

Можливо вони споглядають за вами, підтримують вас. А можливо засуджують…

30 жовтня, від 15:00 до 20:00 у галереї «Наша на Псільській» (м.Суми, вул. Троїцька, 6) індивідуальне відвідування виставки-перформансу 3D:Малевич. Хвилина наодинці зі Святими відвідування можливе:

- за попереднім он-лайн бронюванням;

- за попереднім бронюванням телефоном +38050 857 0877, +38068 563 2269;

- при відвідуванні без попереднього бронювання час доступу у галерею буде погоджений додатково з організаторами на місці.

Відвідувачі беруть на себе обов’язок виконувати вказівки модераторів.

Обов’язкове дотримання карантинних обмежень червоної зони.

Організатори гарантують наявність сертифікатів вакцинації у 100% працівників та волонтерів.

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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