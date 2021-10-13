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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:09195

Щепкінці репрезентували новий формат концертної програми

24 жовтня Національний академічний театр драми та музичної комедії імені М.С.Щепкіна представив нову сценічну форму – справжній театралізований концерт.

Новий проект вдало поєднує в собі всі компоненти музично-драматичного,  вокального та хореографічного жанрів, які створюють теплу, дружню і домашню атмосферу дійства. Події на сцені ілюструє динамічний відеоряд, насичений кадрами з життя міста, області і всієї країни.

Градус позитиву у залі виявився настільки високим, що відомий сумський кутюр’є Петро Сорока, переповнений яскравими емоціями,  вийшов на сцену і зробив кожній артистці концерту квітковий подарунок.

За словами генерального директора Миколи Юдіна, щепкінці продовжують виконувати місію соціального антидепресанту. Наразі триває  інтенсивна репетиційна робота над черговими виставами. При цьому театр неухильно дотримується всіх  санітарних норм, усі глядачі міцно захищені від  COVID-19.

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