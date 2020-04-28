Сумський письменник став призером міжнародного конкурсу

Номінація “За оповідання українською мовою”
Третє місце:
Олена Демір “Баба"
Яна Вовк "Криниця бажань"
Олена Просцевічене "Таксі з окупованного міста. Дорого”
Друге місце:
Владислав Івченко “Саша в кризі” (Суми)
Перше місце:
Алла Лотоцька “Дві Марії”
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