В Сумах спасатели ликвидировали возгорание дачного дома

О возгорании сообщил случайный прохожий, который увидел дым и пламя из-под кровли. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 1-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огонь охватил уже дом по всей площади. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенную хозяйственную постройку.
В 18:44 возгорание локализовали, а в 18:57 -полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
24 октября в 13:54 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании частной бани в проезде Короленко в Сумах....
21 октября в 23:31 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании сарая по ул. Победы в с. Голубовка...
Пожарные ликвидировали возгорание в нежилом помещении....
Сегодня, 19 октября, в 12:53 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в 10-этажном жилом доме по ул....
18 октября в 12:57 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании стога сена на территории частного домовладения по...