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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах спасатели ликвидировали возгорание дачного дома

24 октября в 18:05 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение возгорания дачного дома по ул. Герасима Кондратььева в кооперативе «Авиатор» в г. Сумы.

О возгорании сообщил случайный прохожий, который увидел дым и пламя из-под кровли. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 1-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огонь охватил уже дом по всей площади. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенную хозяйственную постройку.

В 18:44 возгорание локализовали, а в 18:57 -полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
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