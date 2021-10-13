На Сумщине в ДТП тяжело травмировался пешеход Происшествие произошло вчера вечером в селе Имшана Шосткинского района.

Как предварительно установили сотрудники полиции, 48-летняя водитель автомобиля Renault совершила наезд на 43-летнего пешехода, который переходил проезжую часть. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил травмы и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, водитель была трезвая.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.