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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:39390

Взят под стражу подозреваемый в сексуальном насилии в отношении малолетней, который пытался подкупить следователя

По ходатайству следователя и прокурора решением суда 25 октября 50-летнему подозреваемому в сексуальном насилии в отношении малолетней, который также пытался подкупить полицейского, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права на залог.

Напоминаем, что по данным следствия, мужчина с 2018 года периодически совершал сексуальное насилие в отношении девушки, которой в то время было 11 лет. Поскольку сын подозреваемого сожительствовал с матерью потерпевшей, то девочка приходила к нему, чтобы помочь по хозяйству. Пользуясь отсутствием посторонних лиц, мужчина человек совершал с ребенком насильственные действия сексуального характера. Более трех лет девочка терпела. Только когда он однажды во время ссоры начал бить мать девочки, а потом и ее саму, она решилась рассказать. Мать девочки обратилась в полицию.

Во время допроса мужчина предложил следователю полиции 50 тыс. грн за уничтожение материалов уголовного производства. Об указанный факте тот сообщил руководству и в Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины. Поэтому передачу аванса в размере 5 тыс. грн было задокументировано.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 153, ч. 1 ст. 125, ч. 3 ст. 369 и ч. 1 ст. 343 УК Украины - сексуальное насилие в отношении малолетней, нанесение ей легких телесных повреждений и предоставление неправомерной выгоды следователю с целью влияния на него.

Противоправную деятельность лица прекращено работниками Сумского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Напоминаем, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Взятка полицейскому Под стражу Сексуальное насилие
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