В воскресенье часы переводим на зимнее время Традиционно в последнее воскресенье октября Украина переходит на зимнее время - стрелки часов переводят на час назад.

31 октября 2021 года в 4 часа утра по киевскому времени отменяется действие летнего времени. Данный вопрос регулирует постановление Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

С учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство Украины постановило ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.

Планируется, что Верховная рада зимой вернется к рассмотрению законопроекта об отмене сезонного перевода часов, чтобы Украина осталась на зимнем времени.

Вопрос о целесообразности перевода часов обсуждался не однократно. В марте 2021 года Верховная рада не смогла отменить перевод часов, законопроект отправили на повторное второе чтение.