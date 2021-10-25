За неделю от осложнений COVID-19 умерли 128 жителей Сумщины - все не вакцинированные Об этом во время аппаратного совещания сообщил в облгосадминистрации начальник облуправления здравоохранения Сергей Бутенко.

«Ситуация в области с коронавирусной инфекцией осложняется, - сказал Сергей Бутенко. - Уровень заболеваемости COVID-19 в 14 раз превышает норму. Активных больных в области – 13 603 человек, из них 1524 - лечатся в стационарах, 1316 - в тяжелом состоянии (86,4%), 46 - на аппарате ИВЛ. За последние сутки госпитализированы 107 человек. За неделю умерло 128 жителей Сумщины - все они были не вакцинированы. Поэтому вакцинация, ношение маски, соблюдение дистанции и противоэпидемических мероприятий остаются самыми эффективными средствами в борьбе с коронавирусной инфекцией».

Исполняющий обязанности генерального директора ГУ «Сумской областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины» Владимир Збаражский добавил, что Сумская область по уровню заболеваемости COVID-19 находится на втором месте после Херсонской области.

Дмитрий Живицкий отметил, что сегодня средства, которые должны идти на ремонт школ, культурных учреждений, приобретение качественного оборудования, в том числе и медицинского, используются для лечения больных коронавирусной инфекции, в основном невакцинированных.

«На сегодняшний день из 264 тысяч привитых в области - ни одного в реанимации. Зато в реанимации находятся те, кто еще вчера рассказывал о каком-то чипировании или другие байки, которые распространяются в сети интернет. Также десятками в сутки умирают невакцинированные, - подчеркнул глава облгосадминистрации. - Поэтому я откровенно заявляю тем, кто и сегодня не желает вакцинироваться: процент умереть от вакцинации у вас равен нулю, зато процент умереть от осложнений COVID-19 непривитым - 50 на 50. Как повезет!».