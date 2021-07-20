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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:13238

Ахтырские полицейские поймали мотоугонщика

Несколько часов понадобилось сотрудникам Ахтырского районного отдела полиции, чтобы установить личность злоумышленника и вернуть мопед владельцу.

С заявлением об угоне двухколесного транспортного средства обратился 49-летний мужчина. Он рассказал, что накануне к нему в гости заходили друзья, а после ухода одного из них он обнаружил пропажу своего мопеда. Хозяин пытался самостоятельно разыскать транспортное средство, но попытки были тщетными. Тогда он и позвонил в Ахтырский райотдел полиции.

Прибыв на место происшествия, правоохранители осмотрели местность, опросили возможных свидетелей происшествия. И уже через несколько часов такие меры дали свой положительный результат. Злоумышленником оказался 44-летний житель пгт Чупаховка. В содеянном он сознался и показал, где спрятал транспортное средство.

Работники полиции изъяли похищенный мопед и вернули его владельцу.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Угон
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