Президент «Перемоги»: фанаты «Сум» кричали нашему легионеру: «Нигер, угу-гу» Почетный президент ФК «Перемога» Фемис Сагиров в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал скандал, который произошел в матче второй лиги между ФК Сумы и «Перемогой», в результате которого в концовке матча болельщики сумской команды напали на днепрян, применив при этом газовый баллончик.

«Я присутствовал на этом матче, который состоялся в селе Байрак на стадионе, который у «Сум», даже не был заявлен на сезон, как запасной. Но ПФЛ позволила сумчанам сыграть на этой арене, видимо, им пошли навстречу, чтобы команда не снялась с чемпионата. Мы не апеллировали и не оспаривали это решение, отправившись на матч.

Уже на самом матче произошло то, что увидела вся страна. Стюардов там не было, только два полицейских, а хозяев приехала поддерживать большая группа болельщиков, оказавшаяся за забором, из-за того, что матч проходил без зрителей, поскольку Сумская область находится в «красной эпидемиологической зоне». Весь матч эти фанаты выкрикивали в адрес нашего темнокожего футболиста расистские выкрики: «Нигер, угу-гу», показывая Маугли. Потом летели бутылки, петарды во время игровых эпизодов. Чудом не пострадал наш вратарь еще во время игры. Все могло быть печально.

Если люди не умеют воспринимать поражение и так реагируют, это дикость, ведь мы живем в 21 веке. На протяжении всего матча, еще при счете 1:1, они ломали забор и в итоге в концовке матча его сломали, прорвавшись к полю после наших голов. Возможно, это произошло из-за вмешательства каких-то третьих сил, потому что у «Сум» борьба за стадион, свои проблемы и так далее. И мы попали под раздачу.

Получается, если ПФЛ и клубы-хозяева не могу обеспечить охрану, мы будем охранять себя сами. Ресурсов для этого хватит. Нам всем, кто был в составе гостей на этом матче, угрожала опасность. Побили нашего тренера, баллончиком с газом атаковали нашего запасного игрока. Неизвестно, чем могло закончиться это побоище. Нам говорили, что их автобусы после матча где-то останавливались по дороге, может, нас поджидали, но мы, слава богу, в итоге проскочили. К счастью, все живы и здоровы и теперь самим побеспокоимся о своей безопасности».

Добавим, что сам поединок «Сумы» — «Перемога» завершился победой гостей со счетом 3:1.