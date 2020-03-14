Сумские ходоки отличились на чемпионате Украины

В их рамках провели Чемпионат Украины по спортивной ходьбе на 35 км среди взрослых и молодежи, командный чемпионат Украины по спортивной ходьбе на 20 км среди взрослых и молодежи и командный чемпионат Украины по спортивной ходьбе среди ДЮСШ и СДЮСШОР.
Чемпионами стали четверо сумчан:
- Николай Рущак на дистанции 10 км среди юниоров;
- Эдуард Кравченко – 10 км среди юношей;
- Егор Шелест – 35 км среди юниоров;
- Сергей Светличный – 20 км среди мужчин.
Серебряными призерами:
- Алина Ткач – 20 км среди молодежи до 23 лет;
- Вадим Шевченко – 3 км среди юношей до 16 лет;
- Иван Скринник – 3 км среди юношей до 14 лет;
Бронзовыми:
- София Крыловецкая – 10 км среди юниорок;
- Дарина Ющенко – 3 км среди девушек до 14 лет.
В общем зачете в ходьбе на 35 км Сумщина стала второй, на 20 км – второй, среди ДЮСШ спортшкола Степановской ОТГ стала второй, среди СДЮШОР наша школы им. Голубничего заняла третье место.
В общекомандном зачете сумчане заняли третье место.
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