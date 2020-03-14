Сумские ходоки отличились на чемпионате Украины 24 октября в Ивано-Франковске прошли XXV Международные соревнования «Кубок «Вечерний Ивано-Франковск».

В их рамках провели Чемпионат Украины по спортивной ходьбе на 35 км среди взрослых и молодежи, командный чемпионат Украины по спортивной ходьбе на 20 км среди взрослых и молодежи и командный чемпионат Украины по спортивной ходьбе среди ДЮСШ и СДЮСШОР.

Чемпионами стали четверо сумчан:

- Николай Рущак на дистанции 10 км среди юниоров;

- Эдуард Кравченко – 10 км среди юношей;

- Егор Шелест – 35 км среди юниоров;

- Сергей Светличный – 20 км среди мужчин.

Серебряными призерами:

- Алина Ткач – 20 км среди молодежи до 23 лет;

- Вадим Шевченко – 3 км среди юношей до 16 лет;

- Иван Скринник – 3 км среди юношей до 14 лет;

Бронзовыми:

- София Крыловецкая – 10 км среди юниорок;

- Дарина Ющенко – 3 км среди девушек до 14 лет.

В общем зачете в ходьбе на 35 км Сумщина стала второй, на 20 км – второй, среди ДЮСШ спортшкола Степановской ОТГ стала второй, среди СДЮШОР наша школы им. Голубничего заняла третье место.

В общекомандном зачете сумчане заняли третье место.