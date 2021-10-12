В Лебедине мошенницы обменяли у пенсионера настоящие деньги на сувенирные Несмотря на постоянные предостережения сотрудников полиции о том, что так называемая денежная реформа есть не что иное как мошенническая схема, очередной жертвой «обмена старых купюр на новые» стал житель города Лебедина.

В отделение полиции № 3 (г. Лебедин) Сумского районного управления полиции обратился 84-летний местный житель, который сообщил, что обменял настоящие 10 800 гривен на сувенирные.

Прибыв на место происшествия полицейские обнаружили конверт и сувенирные купюры с маркировкой 1000 и 200 гривен на них.

Во время общения с потерпевшим, полицейские выяснили, что днем к пенсионеру пришли две неизвестные женщины. Они представились сотрудниками одной из коммунальных служб и сообщили, что пришли для проверки счетчика.

Далее между ними завязалась беседа, во время которой одна из женщин предложила мужчине обменять старые денежные купюры на новые. «Обменяв» 10 800 гривен женщины ушли. А уже потом заявитель обнаружил, что купюры сувенирные и обратился в полицию.

По данному факту правоохранители отрыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные меры, направленные на поиск и установление личности неизвестных злоумышленниц.

Полиция в очередной раз напоминает гражданам о необходимости быть бдительными и осторожными при общении с незнакомыми людьми. Запомните, что в Украине не проводится денежная реформа. Каждый незнакомец, который попытается заговорить с вами на эту тему - мошенник. Ни в коем случае не впускайте такого гостя в дом, лучше сразу же наберите номер «102» и расскажите о нем полицейским, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.