Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:34485

На Сумщине пенсионер на внедорожнике сбил человека и скрылся с места ДТП

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором погиб человек.

В полицию поступило сообщение о том, что на автодороге Лохвица-Гадяч-Ахтырка-КПП «Великая Писаревка» вблизи села Камыши Ахтырского района лежит неизвестный мужчина без признаков жизни.

Выездом на место происшествия предварительно было установлено, что неизвестный автомобиль совершил наезд на 61-летнего мужчину, который находился возле своего автомобиля «Рено Мастер». От полученных травм мужчина погиб. А водитель, который совершил наезд, покинул место происшествия.

Позже, полицейские установили и разыскали злоумышленника. Им оказался 74-летний водитель автомобиля «Тойота Прадо».

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Смертельная ДТП
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине в результате ДТП погиб водитель легковушки
03.08.2020 13:27

На Сумщине в результате ДТП погиб водитель легковушки

ДТП произошло 1 августа, около двух часов ночи на автодороге между двумя селами Лебединского района....

16.03.2020 11:41

Смертельная авария под Сумами: пришлось привлекать спасателей

На Сумщине сотрудники ГСЧС освободили пострадавшую и деблокировали тела трех погибших людей из деформированного микроавтобуса....

26.08.2019 11:34

На Сумщине в ДТП погиб 4-летний мальчик

Трагедия произошла 25 августа около 19.00 в селе Вильшана Недригайловского района....

Ночью в Сумах в аварии погибла 21-летняя девушка
13.07.2019 11:27

Ночью в Сумах в аварии погибла 21-летняя девушка

12 июля около 23.20 на проспекте Михаила Лушпы произошло ДТП с летальным исходом....

Ночью на Сумщине произошла смертельная авария
22.12.2018 15:31

Ночью на Сумщине произошла смертельная авария

21 декабря в 22:52 кролевецкие спасатели были вызваны на автодорогу «Кипти-Глухов-Бачевск», где поблизости с. Быстрик столкнулись Mercedes «Viano» и грузовик...

Новости

На Сумщине уже больше 100 тыс. человек заразились коронавирусом
Сегодня 08:05
Президент «Перемоги»: фанаты «Сум» кричали нашему легионеру: «Нигер, угу-гу»
Сегодня 13:49
Сумские ходоки отличились на чемпионате Украины
Сегодня 13:10
В Лебедине мошенницы обменяли у пенсионера настоящие деньги на сувенирные
Сегодня 12:36
На Сумщине пенсионер на внедорожнике сбил человека и скрылся с места ДТП
Сегодня 12:34
Жителя Сумщины будут судить за убийство соседа
Сегодня 12:28
Украинца, не отбывшего наказание за совершение ДТП, обнаружили сумские пограничники
Сегодня 12:24
В Сумах пожарные ликвидировали возгорание бани (видео)
Сегодня 12:19
За неделю на Сумщине зарегистрировано 6995 опасных событий
Сегодня 12:15
Сумской «Феникс» добыл «бронзу» по бочче
Сегодня 11:58
Дзюдоист с Сумщины выиграл «бронзу» чемпионата мира
Сегодня 10:50
В сумской горбольнице № 5 планируют строить кислородную станцию
Сегодня 10:19
view counter
view counter

Статьи

Доставка пиццы в Одессе - выгода и советы
22.10.2021 16:47
Від меморандуму тепло не з’явиться: уряд має виконати обіцянку та повернути борги місцевим бюджетам, – «УДАР Віталія Кличка»®
22.10.2021 16:20
«НАШ КРАЙ»: Комунальні ліси «Облагролісгоспу» мають належати громадам
20.10.2021 12:28
“Бумбокс” собрал своих фанатов в Сумах
20.10.2021 11:34
Спатифиллумы от Украфлора в интерьере
19.10.2021 19:18
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: права та обов’язки зареєстрованих безробітних
19.10.2021 14:19
Как выбрать хороший ликер
19.10.2021 13:23
20 жовтня 2021 року – Всесвітній день боротьби з раком молочної залози
19.10.2021 12:57
Сам коваль свого щастя віднині. Чоловік із Сум виграв 500 000 від Епіцентру на власну справу
18.10.2021 13:38
Анна Кривонос: «Хочется навязать достойную борьбу за путевку на Олимпиаду»
14.10.2021 11:48
На Сумщині збільшилася такса за за незаконний вилов риби
13.10.2021 11:18
Справедливе правосуддя в Україні можливе лише за повного перезавантаженням судової системи, – заява партії «УДАР Віталія Кличка»®
12.10.2021 15:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.