На Сумщине пенсионер на внедорожнике сбил человека и скрылся с места ДТП

В полицию поступило сообщение о том, что на автодороге Лохвица-Гадяч-Ахтырка-КПП «Великая Писаревка» вблизи села Камыши Ахтырского района лежит неизвестный мужчина без признаков жизни.
Выездом на место происшествия предварительно было установлено, что неизвестный автомобиль совершил наезд на 61-летнего мужчину, который находился возле своего автомобиля «Рено Мастер». От полученных травм мужчина погиб. А водитель, который совершил наезд, покинул место происшествия.
Позже, полицейские установили и разыскали злоумышленника. Им оказался 74-летний водитель автомобиля «Тойота Прадо».
По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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