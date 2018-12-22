На Сумщине пенсионер на внедорожнике сбил человека и скрылся с места ДТП Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором погиб человек.

В полицию поступило сообщение о том, что на автодороге Лохвица-Гадяч-Ахтырка-КПП «Великая Писаревка» вблизи села Камыши Ахтырского района лежит неизвестный мужчина без признаков жизни.

Выездом на место происшествия предварительно было установлено, что неизвестный автомобиль совершил наезд на 61-летнего мужчину, который находился возле своего автомобиля «Рено Мастер». От полученных травм мужчина погиб. А водитель, который совершил наезд, покинул место происшествия.

Позже, полицейские установили и разыскали злоумышленника. Им оказался 74-летний водитель автомобиля «Тойота Прадо».

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.