Жителя Сумщины будут судить за убийство соседа Бурынским отделом Конотопской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 62-летнего мужчины, который лишил жизни своего соседа.

Событие произошло 6 августа 2021 года в одном из сел Конотопского района. В вечернее время во время совместного распития алкогольных напитков между соседями возникла драка, во время которой старший схватил нож и ударил младшего в область грудной клетки. После этого нападавший ушел домой. 38-летний пострадавший от полученной травмы скончался.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет. Приговор обвиняемый ждет за решеткой.

Досудебное расследование проведено следователями Конотопского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.