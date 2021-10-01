Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:24357

Украинца, не отбывшего наказание за совершение ДТП, обнаружили сумские пограничники

Вчера на российско-украинской границе обнаружили украинца, который не отбыл наказание за совершение дорожно-транспортного происшествия.

Во время проведения в пункте пропуска «Бачевск» пограничного контроля гражданина Украины сработала база данных правоохранительных органов. Мужчина ехал автомобилем в Россию в качестве пассажира.

Как выяснилось, в 2016 году приговором Апелляционного суда Донецкой области ему было назначено наказание за совершение уголовного преступления (ч. 2 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») в виде лишения свободы сроком на 3 года, которое он до сих пор не отбыл.

После проведения процессуальных действий 34-летнего Украинский передали сотрудникам Национальной полиции.

Право Пограничники
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

10000 рос. рублей взятки предлагал россиянин сумскому пограничнику, чтобы попасть в Украину
22.10.2021 08:00

10000 рос. рублей взятки предлагал россиянин сумскому пограничнику, чтобы попасть в Украину

А перед тем россиянин на контроль предъявил липовое приглашение на лечение в Киеве....

На Сумщине таджик предлагал пограничникам 5000 российских рублей
18.10.2021 11:03

На Сумщине таджик предлагал пограничникам 5000 российских рублей

На Сумщине пограничники прекратили очередное правонарушение, связанное с подкупом должностного лица пограничного ведомства....

На Сумщине пограничники задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Молдовы
07.10.2021 08:59

На Сумщине пограничники задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Молдовы

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали гражданина Молдовы, который находится в международном розыске....

На Сумщине при попытке незаконно пересечь границу задержали четырех шриланкийцев
03.10.2021 13:36

На Сумщине при попытке незаконно пересечь границу задержали четырех шриланкийцев

Четырех граждан Шри-Ланки, которые намеревались незаконно пересечь российско-украинскую границу, задержали вчера пограничники Сумского отряда....

Сумские пограничники выиграли чемпионат по полиатлону
01.10.2021 12:00

Сумские пограничники выиграли чемпионат по полиатлону

27-30 сентября в Одессе состоялся чемпионат пограничного ведомства по полиатлону....

Новости

На Сумщине уже больше 100 тыс. человек заразились коронавирусом
Сегодня 08:05
Президент «Перемоги»: фанаты «Сум» кричали нашему легионеру: «Нигер, угу-гу»
Сегодня 13:49
Сумские ходоки отличились на чемпионате Украины
Сегодня 13:10
В Лебедине мошенницы обменяли у пенсионера настоящие деньги на сувенирные
Сегодня 12:36
На Сумщине пенсионер на внедорожнике сбил человека и скрылся с места ДТП
Сегодня 12:34
Жителя Сумщины будут судить за убийство соседа
Сегодня 12:28
Украинца, не отбывшего наказание за совершение ДТП, обнаружили сумские пограничники
Сегодня 12:24
В Сумах пожарные ликвидировали возгорание бани (видео)
Сегодня 12:19
За неделю на Сумщине зарегистрировано 6995 опасных событий
Сегодня 12:15
Сумской «Феникс» добыл «бронзу» по бочче
Сегодня 11:58
Дзюдоист с Сумщины выиграл «бронзу» чемпионата мира
Сегодня 10:50
В сумской горбольнице № 5 планируют строить кислородную станцию
Сегодня 10:19
view counter
view counter

Статьи

Доставка пиццы в Одессе - выгода и советы
22.10.2021 16:47
Від меморандуму тепло не з’явиться: уряд має виконати обіцянку та повернути борги місцевим бюджетам, – «УДАР Віталія Кличка»®
22.10.2021 16:20
«НАШ КРАЙ»: Комунальні ліси «Облагролісгоспу» мають належати громадам
20.10.2021 12:28
“Бумбокс” собрал своих фанатов в Сумах
20.10.2021 11:34
Спатифиллумы от Украфлора в интерьере
19.10.2021 19:18
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: права та обов’язки зареєстрованих безробітних
19.10.2021 14:19
Как выбрать хороший ликер
19.10.2021 13:23
20 жовтня 2021 року – Всесвітній день боротьби з раком молочної залози
19.10.2021 12:57
Сам коваль свого щастя віднині. Чоловік із Сум виграв 500 000 від Епіцентру на власну справу
18.10.2021 13:38
Анна Кривонос: «Хочется навязать достойную борьбу за путевку на Олимпиаду»
14.10.2021 11:48
На Сумщині збільшилася такса за за незаконний вилов риби
13.10.2021 11:18
Справедливе правосуддя в Україні можливе лише за повного перезавантаженням судової системи, – заява партії «УДАР Віталія Кличка»®
12.10.2021 15:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.