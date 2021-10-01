Украинца, не отбывшего наказание за совершение ДТП, обнаружили сумские пограничники

Во время проведения в пункте пропуска «Бачевск» пограничного контроля гражданина Украины сработала база данных правоохранительных органов. Мужчина ехал автомобилем в Россию в качестве пассажира.
Как выяснилось, в 2016 году приговором Апелляционного суда Донецкой области ему было назначено наказание за совершение уголовного преступления (ч. 2 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») в виде лишения свободы сроком на 3 года, которое он до сих пор не отбыл.
После проведения процессуальных действий 34-летнего Украинский передали сотрудникам Национальной полиции.
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