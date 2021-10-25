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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах пожарные ликвидировали возгорание бани (видео)

24 октября в 13:54 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании частной бани в проезде Короленко в Сумах.

О пожаре сообщил сосед, который увидел дым из-под кровли здания. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 1-й и 2-й государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади до 6 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения на остальные части сооружения и рядом расположенный соседский жилой дом.

В 14:23 возгорание локализовали, а в 14:34 - потратив на тушение почти 2,5 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 9 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
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