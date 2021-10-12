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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:15274

За неделю на Сумщине зарегистрировано 6995 опасных событий

За прошедшую неделю на пожарах 2 человека погибли, еще 1 травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 17 строений и 1 единица автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 76 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 25 зданий, материальных ценностей на общую сумму 3 млн. 272 тыс. грн.

Как свидетельствует статистика, с наступлением осени и снижением температурных показателей, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор, поскольку граждане начинают чаще использовать печное и электроотопление. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности. При обнаружении признаков пожара немедленно звоните на линию экстренного вызова «101».

Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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