За неделю на Сумщине зарегистрировано 6995 опасных событий

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 76 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 25 зданий, материальных ценностей на общую сумму 3 млн. 272 тыс. грн.
Как свидетельствует статистика, с наступлением осени и снижением температурных показателей, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор, поскольку граждане начинают чаще использовать печное и электроотопление. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности. При обнаружении признаков пожара немедленно звоните на линию экстренного вызова «101».