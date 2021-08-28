Сумские школьники вернулись к обучению после каникул

Об этом сегодня, 25 октября. Во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальницы горуправления образования Антонина Данильченко.
По ее словам, за выходные благодаря ООО «Сумытеплоэнерго» было пущено отопление во все учебные заведения на территории обслуживания КСПУ. Поэтому все ученики 1-4-х классов с сегодняшнего дня вернулись к обучению. 5-11-е классы приступили к дистанционному обучению, кроме школы № 19. Потому что там вакцинированы 100% работников.
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