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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские школьники вернулись к обучению после каникул

В школы вернулись все младшие школьники и старшие в 19-й школе.

Об этом сегодня, 25 октября. Во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальницы горуправления образования Антонина Данильченко.

По ее словам, за выходные благодаря ООО «Сумытеплоэнерго» было пущено отопление во все учебные заведения на территории обслуживания КСПУ. Поэтому все ученики 1-4-х классов с сегодняшнего дня вернулись к обучению. 5-11-е классы приступили к дистанционному обучению, кроме школы № 19. Потому что там вакцинированы 100% работников.

Общество Образование
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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