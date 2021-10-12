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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:55286

В Сумах резко выросло количество детей и медработников, болеющих коронавирусом

Об этом свидетельствуют цифры, озвученные сегодня, 25 октября, во время аппаратного совещания в мэрии начальницей управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, на прошлой неделе в Сумах среднесуточное количество выявленных больных, инфицированных коронавирусом, было 400. Больше всего было в четверг, 21 октября, - 520 новых случаев. По клиническому течению наблюдается большой процент тяжелых пациентов, которые нуждаются в стационарном лечении. Из-за этого в Сумах практически полностью загружены ковидные койки в больницах.

На прошлой неделе начата госпитализация в Центральные городскую и областную больницы.

Всего за неделю коронавирусом заболели 2811 сумчан (это на 50,7% больше, чем неделей ранее (1865). Среди заболевших 205 детей (было 27) и 17 медработников (1). На прошлой неделе зафиксировано 40 летальных случаев от осложнений коронавирусной болезни (неделей ранее - 34). Выздоровело 1121 пациентов (+333), среди которых 183 (100) детей и 17 (10) медработников. Продолжает болеть на сегодня 5329 человек (+1640). Это на 44,5% больше, чем неделей ранее.

Всего по итогам недели выздоровели 86,4% больных (было 89,6%). На сегодня коронавирусную болезнь выявлено у 43 841 сумчанина, среди них 6% - дети. Всего заболело 2235 детей, 82% выздоровели, 404 ребенка продолжают лечение. Заболело 1532 медработников, 97,5% выздоровели, 31 лечится, 7 умерли.

Зарегистрировано 639 летальных случаев, - 1,5% от всех обнаруженных случаев.

Общество Коронавирус
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