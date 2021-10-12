В Сумах в стационарах лечатся от коронавируса 725 горожан Статистику предоставила сегодня, 18 октября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в Сумах лечатся в стационарах 454 взрослых и 23 ребенка - всего 477 человек (на 18 больше, чем неделей ранее).

В том числе в 5-й горбольнице лечится 273 человек (-2), в том числе 238 на кислородной терапии, 12 в отделении интенсивной терапии, 11 на ИВЛ.

В больнице Святого Пантелеймона 81 больных (-8), в том числе 6 в отделении интенсивной терапии.

В горбольнице № 4 49 больных (+3), 1 на ИВЛ.

В Центральной горбольнице – 51 больной (больница начали принимать ковидных пациентов на прошлой неделе), 10 на койках интенсивной терапии.

В детской больнице 23 пациентов с подтверждённым диагнозом (-6), 16 с подозрением, 6 - в отделении интенсивной терапии c коронавирусной инфекцией. 2 ребенка получают кислород.

Всего в городских больницах 24 свободных коек для взрослых (+18), и 69 для детей (+3), - все с кислородом.

Кроме того, сумчане лечатся в областном центре инфекционных болезней – 82 (+33), 6 в отделении интенсивной терапии, 6 на ИВЛ. В областном госпитале для ветеранов 102 пациентов (+6), 6 в отделении интенсивной терапии, 3 на ИВЛ.

В областной больнице 51 больной (больница начали принимать ковидных пациентов на прошлой неделе), 5 в отделении интенсивной терапии, 4 на ИВЛ.

В областном перинатальном центре 13 больных беременных, 1 в отделении интенсивной терапии на ИВЛ.