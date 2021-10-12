В Сумах темпы вакцинации выросли в 6 раз

Об этом сегодня, 25 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.
По ее словам, всего с начала вакцинации в Сумской области проведено 437 824 прививки. Завершили вакцинацию 181 426 человек. По данным НСЗУ, в Сумах всего проведено 195 469 прививок. Полностью вакцинировано 103 232 человека или почти 50% от взрослого населения. По данным горздрава, в городе уже вакцинировано 60% взрослого населения. За неделю праведно 63036 прививок, что почти в 6 раз больше предыдущей недели.
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