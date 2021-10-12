В Сумах за выходные сделали больше 4 тысяч прививок от COVID-19 На выходных продолжали работать пункты вакцинации в амбулаториях и пункты массовой вакцинации от коронавирусной инфекции.

По словам начальницы горуправления здравоохранения Елены Чумаченко, в центрах массовой вакцинации в торговых центрах было вакцинировано 802 человека, что почти в два раза больше, чем неделей ранее (457). Всего 4006 сумчан были вакцинированы за выходные, 83,4% из которых получили первую дозу прививки.

Также продолжается вакцинации медработников, 85,2% которых уже привиты.