В Сумах за выходные сделали больше 4 тысяч прививок от COVID-19

По словам начальницы горуправления здравоохранения Елены Чумаченко, в центрах массовой вакцинации в торговых центрах было вакцинировано 802 человека, что почти в два раза больше, чем неделей ранее (457). Всего 4006 сумчан были вакцинированы за выходные, 83,4% из которых получили первую дозу прививки.
Также продолжается вакцинации медработников, 85,2% которых уже привиты.
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