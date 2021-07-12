Сумчанка выиграла чемпионат Украины по бодибилдингу

В зале Event Hall отеля RAMADA ENCORE KYIV прошли соревнования за звание лучших в почти 30 дисциплинах: от хрупких девушек-моделей до крепких мужчин-бодибилдеров.
На чемпионате отличились и сумчане. Марина Горьковская заняла первое место в номинации «мисс бикини». Сергей Говтва занял третье место в номинации «классик физик». Это были их дебютные соревнования.
Подготовил спортсменов тренер Сергей Танчик.
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