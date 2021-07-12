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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчанка выиграла чемпионат Украины по бодибилдингу

23-24 октября впервые в Украине по инициативе UBPF состоялся Национальный чемпионат по бодибилдингу Mr & Ms Ukraine 2021, открытый для всех федераций.

В зале Event Hall отеля RAMADA ENCORE KYIV прошли соревнования за звание лучших в почти 30 дисциплинах: от хрупких девушек-моделей до крепких мужчин-бодибилдеров.

На чемпионате отличились и сумчане. Марина Горьковская заняла первое место в номинации «мисс бикини». Сергей Говтва занял третье место в номинации «классик физик». Это были их дебютные соревнования.

Подготовил спортсменов тренер Сергей Танчик.

Спорт Бодибилдинг
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